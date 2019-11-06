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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 10:49

5 Kasım : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Çocuk dizisi reyting sonuçları listesi

5 Kasım Salı reyting sonuçlar açıklandı. Salı günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merak ediliyor. Öte yandan Çocuk, Elimi Bırakma ve Kadın dizilerinin de reyting sonuçları belli oldu. na haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 5 Kasım Salı reyting sonuçları...

5 Kasım reyting sonuçları açıklandı

5 Kasım Salı günü için merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Salı günü dizilerinin reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çocuk, Kadın ve Elimi Bırakma dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, salı günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 5 Kasım Salı reyting sonuçları listesi...

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