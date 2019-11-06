Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi bir süre önce final kararı aldı. Dizinin final yapacağını öğrenen izleyiciler ise arama motorlarında Sen Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümüyle 13 Kasım tarihinde ekranlara veda edecek. Dizinin final bölümü çekimleri tamamlandı.