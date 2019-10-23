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Kuruluş Osman efsanesi başlıyor! Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan görkemli tanıtım: Devlet olmaya var mısınız?

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman çok yakında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Kuruluş Osman'ın hayranları dizinin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyor. Dizi, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlandı. İkinci tanıtıma Osman Bey'in,"Beyimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri damga vurdu. İşte heyecanla beklenilen Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımı...

23.10.2019 21:53 - Son Güncelleme: 23.10.2019 22:00
Kuruluş Osman efsanesi başlıyor! Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan görkemli tanıtım: Devlet olmaya var mısınız?

ATV ekranlarında yayınlanacak Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım videosu yayınlandı.




KURULUŞ OSMAN'IN İKİNCİ TANITIMI VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Kuruluş Osman efsanesi başlıyor! Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan görkemli tanıtım: Devlet olmaya var mısınız?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanan 2. tanıtımda Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım... Nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti.

Kuruluş Osman efsanesi başlıyor! Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan görkemli tanıtım: Devlet olmaya var mısınız?

Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir.

Kuruluş Osman efsanesi başlıyor! Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan görkemli tanıtım: Devlet olmaya var mısınız?

İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir.

Kuruluş Osman efsanesi başlıyor! Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan görkemli tanıtım: Devlet olmaya var mısınız?

Beyimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri büyük beğeni topladı.

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