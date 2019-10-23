Kuruluş Osman efsanesi başlıyor! Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan görkemli tanıtım: Devlet olmaya var mısınız?
5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman çok yakında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Kuruluş Osman'ın hayranları dizinin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyor. Dizi, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlandı. İkinci tanıtıma Osman Bey'in,"Beyimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri damga vurdu. İşte heyecanla beklenilen Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımı...
23.10.2019 21:53
- Son Güncelleme: 23.10.2019 22:00
ATV ekranlarında yayınlanacak Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım videosu yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN'IN İKİNCİ TANITIMI VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN
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