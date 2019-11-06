Sen Anlat Karadeniz dizisi final bölümü ile seyircisine veda edecek. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin final tarihi belli oldu. Peki, Sen Anlat Karadeniz ne zaman final olacak? Sen Anlat Karadeniz bugün final mi yapacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü çekimleri tamamlandı. Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım'da final yapacak.

Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı;