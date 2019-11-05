Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 05.11.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 22:52

9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Asiye iyice köşeye sıkışıyor!

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizisinde bu hafta heyecan doruktaydı. Saat 20.00'de yayınlanan bölümde Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğreniyor. İzleyiciler bölümün ardından Çocuk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Salı akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Çocuk dizisinin 8. bölümü bu akşam yayınlandı. Heyecanla takip edilen bölümde üç kardeşin yemeği tatsız bir sürprizle noktalanırken, Hasan da yeni kavuştuğu kardeşlerinin aslında gerçek yüzlerini görüyor. Son bölümün ardından izleyiciler şimdi Çocuk 9. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır. Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur Hasan… O bu duyguyu hazmetmeye çalışırken.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇocuk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Asiye iyice köşeye sıkışıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri