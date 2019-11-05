Salı akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Çocuk dizisinin 8. bölümü bu akşam yayınlandı. Heyecanla takip edilen bölümde üç kardeşin yemeği tatsız bir sürprizle noktalanırken, Hasan da yeni kavuştuğu kardeşlerinin aslında gerçek yüzlerini görüyor. Son bölümün ardından izleyiciler şimdi Çocuk 9. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır. Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur Hasan… O bu duyguyu hazmetmeye çalışırken.