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  • 05.11.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 23:18

147. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Hızır yeni hamlesiyle herkesi şaşırtacak!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 146. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Altan ve Hızır Çakırbeyli arasındaki savaş devam ederken, İlyas ve Alparslan yaptığı baskınla Boran, Behzat ve Tekin'i kurtardı. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler 147. bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte diziye dair merak edilen detaylar...

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu haftalık ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Sevda'nın hamile olduğunun ortaya çıkması ortalığın karışmasına neden olurken izleyiciler Hızır Çakırbeyli'nin şimdi ne yapacağını merak ediyor. Bölümün ardından izleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır.

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