ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu haftalık ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Sevda'nın hamile olduğunun ortaya çıkması ortalığın karışmasına neden olurken izleyiciler Hızır Çakırbeyli'nin şimdi ne yapacağını merak ediyor. Bölümün ardından izleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır.