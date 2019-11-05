Kuruluş Osman 1. bölüm yayın tarihi açıklandı mı? atv'de yayınlanan Kuruluş Osman'dan iki tanıtım geldi. Daha ilk bölümü yayınlanmadan rekorları alt üst eden Kuruluş Osman'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv'de izleyici karşısına çıkacak Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm yayın tarihi açıklandı mı? Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölüm tanıtımları...

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan tanıtımlar 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın kasım ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: