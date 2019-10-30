Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam var mı? İşte Kuruluş Osman kadrosu ve fragmanı gibi sorular gündeme gelmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi için nefesler tutuldu. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'nın yayınlanan 1. sezon fragmanı, milyonlarca izlenme ve beğeni aldı. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman'ın detayları belli olmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 1. sezon fragmanı... Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA