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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 14:26

ATV'de fırtınası! bu akşam var mı? İşte ve fragmanı

ATV'de fırtınası esmeye başlayacak. 'un devam dizisi olan Kuruluş Osman merakla bekleniyor. Çekimleri başlayan dizi ile ile ilgili fragmanı da gelmişti ve oldukça beğenilmişti. Osman Bey'e iktidar ve cihan devleti müjdesinin verildiği ilk tanıtımın ardından ikinci tanıtımı da olay yarattı. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Kuruluş Osman'ın daha önce Ekim ayının sonunda başlayabileceği iddia edilmişti. Kuruluş Osman’ın Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyordu. Peki, ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve 1. sezon fragmanı...

ATV'de Kuruluş Osman fırtınası! Bu akşam var mı?

Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam var mı? İşte Kuruluş Osman kadrosu ve fragmanı gibi sorular gündeme gelmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi için nefesler tutuldu. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'nın yayınlanan 1. sezon fragmanı, milyonlarca izlenme ve beğeni aldı. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman'ın detayları belli olmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 1. sezon fragmanı... Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu.

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