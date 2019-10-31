Kuruluş Osman dizisi ilk sezonuyla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yayınlanan iki tanıtımı dünyada büyük yankı uyandırırken Kuruluş Osman 1. sezon yayın tarihi izleyiciler tarafından bekleniyor. Kuruluş Osman yayınlanan iki tanıtımı ile 55 milyondan fazla izlenme alarak kırılması güç bir rekor elde etti. Gözler şimdi yayın tarihi için ATV tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan tanıtımlarda "Çok yakında" ifadelerine yer verildi. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak. İşte Kurtuluş Osman yeni sezon tanıtımı...