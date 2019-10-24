ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu! Efsane başlıyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı?
ATV'de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı sorusu internette oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. "Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün başlıyor?" soruları da merak ediliyor. Bu bağlamda TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Kuruluş Osman için vatandaşlar sabırsızlanıyor. Dizi, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenilen Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyayı sallayan dizide Osman Gazi rolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'i izleyeceğiz.
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak ve izleyenleri ekran başına kilitleyecek Kuruluş Osman merakla bekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı ve Osman Gazi rolüne hayat vereceği Kuruluş Osman dizisinde, Hazal Subaşı da rolüyle dikkat çekecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz sezonlarda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak. İşte, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesi niteliğinde yer alacak Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı…