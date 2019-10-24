ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu! Efsane başlıyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı?

ATV'de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı sorusu internette oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. "Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün başlıyor?" soruları da merak ediliyor. Bu bağlamda TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Kuruluş Osman için vatandaşlar sabırsızlanıyor. Dizi, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenilen Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyayı sallayan dizide Osman Gazi rolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'i izleyeceğiz.

24.10.2019 09:07 - Son Güncelleme: 24.10.2019 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





