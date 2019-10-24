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ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu! Efsane başlıyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı?

ATV'de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı sorusu internette oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. "Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün başlıyor?" soruları da merak ediliyor. Bu bağlamda TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Kuruluş Osman için vatandaşlar sabırsızlanıyor. Dizi, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenilen Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyayı sallayan dizide Osman Gazi rolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'i izleyeceğiz.

24.10.2019 09:07 - Son Güncelleme: 24.10.2019 09:07
Efsane başlıyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu!

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak ve izleyenleri ekran başına kilitleyecek Kuruluş Osman merakla bekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı ve Osman Gazi rolüne hayat vereceği Kuruluş Osman dizisinde, Hazal Subaşı da rolüyle dikkat çekecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz sezonlarda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak. İşte, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesi niteliğinde yer alacak Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı…

Efsane başlıyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu!

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DİRİLİŞ OSMAN'A KATILAN YENİ BOMBA TRANSFERLER KİMLER?

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KURULUŞ OSMAN FRAGMANI

Efsane başlıyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu!

KURULUŞ OSMAN NREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi.

Efsane başlıyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu!

Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

Efsane başlıyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu!

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

BURAK ÖZÇİVİT

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Osman Bey karakterini oynayacak Burak Özçivit anlaştıklarını yapımcı Mehmet Bozdağ duyurdu.

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