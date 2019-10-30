Yayınlandığı günden bu yana büyük bir merakla takip edilen Afili Aşk dizisinde bu akşam ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Ceyda ise hazırladığı kuğu konseptinin Kerem ve Ayşe için ne ifade ettiğini öğreniyor ve çılgına dönüyor. Bu hafta heyecan dolu bölümün son bulmasıyla birlikte Afili Aşk 21. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceyda'nın iş için hazırladığı kuğu konsepti, Kerem ve Ayşe arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açar.