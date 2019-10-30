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  • 30.10.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 23:32

21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe arasında yanlış anlaşılma yaşanılıyor

ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi bu akşam 20. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Ceyda’nın iş için hazırladığı kuğu konsepti, Kerem ve Ayşe arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açıyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir merakla takip edilen Afili Aşk dizisinde bu akşam ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Ceyda ise hazırladığı kuğu konseptinin Kerem ve Ayşe için ne ifade ettiğini öğreniyor ve çılgına dönüyor. Bu hafta heyecan dolu bölümün son bulmasıyla birlikte Afili Aşk 21. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceyda'nın iş için hazırladığı kuğu konsepti, Kerem ve Ayşe arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açar.

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