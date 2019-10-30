Sen Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak? atv ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz ekranlara veda ediyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin hayranları, final bölümünün ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz ne zaman final yapacak? İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü çekimleri tamamlandı. Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım'da final yapacak.

İşte Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı:

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ SON SET GÜNÜNDE DUYGUSAL ANLAR!

3 sezondur devam eden Sen Anlat Karadeniz final bölümü merak konusu olurken, son set gününde duygusal anlar yaşandı. Dizinin çocuk oyuncusu Demir Birinci, başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu'na sarılıp uzun uzun vedalaştı. O sırada diğer set çalışanlarının da gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.

"BİZ ÇOK GÜZEL BİR AİLEYİZ"

Demir Birinci sosyal medya hesabından şu sözlerle veda etti: "Biz çok güzel bir aileyiz ki ya. Bazı anlar vardır sonsuza dek kalbinde kalsın istersin, çok özel çok kıymetlidirler. Yolculuğumuzun başından beri bizimle yürüyen sizlerle zaman zaman bu anları paylaşmaya çalıştık. Bu da yağmurlu bir Trabzon gününden, en biz, en yürek burkan, en samimilerinden.. Hepiniz Demir'in abisi, ablası, arkadaşı, ailesi oldunuz. Yaptığınız her şey kalbimizde, yürekten teşekkürler."