Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi! Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran ve korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkaran Müge Anlı, bugünkü programında Gülümser Bulut cinayetinde adı geçen baş şüpheli isim Yunus Kahraman ile iletişime geçti. Evindeki çekyatın içerisinde naylonlanmış ve kefenlenmiş bir şekilde bulunan Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman'ın açıklamaları ve daha fazlası için, 25 Ekim ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, Müge Anlı canlı yayınında zanlı Yunus Kahraman hakkında ulaştığı bilgileri aktardı.

16 Ağustos'ta İzmir'deki evinde öldürülen Gülümser Bulut'un, 2 gün sonra kızı Hatice ve akrabası tarafından cesedine ulaşılıyor. Hatice Ayhan 2 gün boyunca annesinin cesedinin kokusunu almadığını belirtirken, komşulardan, "O binadan çok kötü koku geliyordu ama ne olduğunu anlamamıştı." şeklinde ifadeler geldi.

Müge Anlı canlı yayınına katılan Hatıce Ayhan ve avukatı, Yunus Kahraman hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avukat Mehmet Kozan, Gülümser Bulut cinayetinin ardından ilk duruşmada kızı Hatice Ayhan'ın kendisini ifade edemediği için cezaevine girdiğini ancak 2. duruşmaya kadar bulduğu delillerle aslında Hatice Hanım'ın olayla bir ilgisi olmadığını ifade etti. Annesinin ölümü ile gözaltına alınan Hatice Ayhan, 20 gün sonra cezaevinden çıktı ancak katil henüz bulunamadı. Müge Anlı, Gülümser Bulut cinayetinin detaylarını tüm titizlikle araştırmaya devam ederken, avukat Mehmet Bey'den çarpıcı detaylar geldi.

Zanlı Yunus Kahraman'ın, akrabası Gülümser Bulut ile iletişimi olmamasına rağmen 16 Ağustos günü Bulut'un evindeki halıları temizlemek için yanına gideceğine dair telefon konuşmalarını ve kamera kayıtlarına ulaştığını belirtti. Gülümser Bulut'un evine gittiği ortaya çıkan Yunus Kahraman, 2 saat 48 dakika boyunca o evde kaldı ve elinde Gülümser Hanım'ın pazar poşeti ile çıkarken görüntülerine ulaşıldı. Ancak bir detay herkesi şoke etti!

Yunus Kahraman, cinayet günü üzerinde bulunan kıyafetler sorulduğunda onları çok kirlendiği ve eskidiği için attığını belirtti. Hakkındaki bu iddialardan sonra Müge Anlı canlı yayında Yunus Kahraman'a yayına katılması ve gerçekleri anlatması için çağrıda bulundu. Yunus Kahraman, 25 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında!