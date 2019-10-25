ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 25 Ekim! Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı konuştu! 25.10.2019 17:38

ATV Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün beklenen isim konuştu! İzmir'de öldürülen ve evindeki çekyatın içerisinde kefenlenmiş bir şekilde bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetinde adı geçen Yunus Kahraman, 25 Ekim Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt verdi! Diğer yandan Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı fuhuş şebekesi çökertildi! Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri için 25 Ekim ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün beklenen isim konuştu! İzmir'de öldürülen ve evindeki çekyatın içerisinde kefenlenmiş bir şekilde bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetinde adı geçen Yunus Kahraman, 25 Ekim Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt verdi! Diğer yandan Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı fuhuş şebekesi çökertildi! Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri için 25 Ekim ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman, canlı yayında ilk kez konuştu! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dehşet veren Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili son bölümde neler yaşandı? Yunus Kahraman, Gülümser Bulut cinayeti, Nilgün kırlı cinayeti ve Özlem Akusta'nın kaybıyla ilgili Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? İşte Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşanan son dakika Gülümser Bulut gelişmeleri...

GÜLÜMSER BULUT'UN KATİL ZANLISI YUNUS KAHRAMAN'IN AÇIKLAMALARI!

"Bir önceki bayramda Gülümser teyzem ve Hatice bize gelmişti. Ben de yeni bir temizlik firması kurduğumu söyledim, halı ve koltuk yıkadığım hakkında bir sohbet geçti. Hatice ve Gülümser teyzem de 'bizim de halılarımız var yıkanacak, bunları da halledelim' dedi. Konu bu şekilde gerçekleşti."

"KONU O KADAR DERİNDİ Kİ..."

"Benim teyzemin yanına gittiğim gün, Perşembe günü olay tamamen spontane gelişti. Ben normalde teyzemin halılarını unutmuştum bile. Yolda bir anda aklıma geldi ve teyzemi aradım. Gittiğimde teyzem kahvaltı yapmamıştı sanırım, 'gel birlikte kahvaltı yapalım' dedi ve hatta beni görünce çok mutlu oldu. O gün teyzemin üzerinde kahverengi annelerimizin giydiği ev hali bir kıyafet vardı. Üzerinde de V yaka açık renk bir tişört vardı. Anlattığı konular o kadar derindi ki biz de zamanın nasıl geçtiğini anlamadık, hoş bir sohbetti. Biz teyzemle sürekli görüşürdük, öyle beni eve almama gibi bir şeyle karşılaşmadım. Halıların üzerine çarşaf örtmüş hatta nedenini sordum toz olduğu için çarşaf örttüğünü söyledi."

"KOKAR BU" DEDİM...

"Ben sürekli çantayla gezerim bu yüzden o gün de yanımda siyah çantam vardı. İçerisinde de yedek çorap, tişört, kozmetik malzemeleri gibi şeyler... Ben içeriden ne çıkardığımı çok iyi biliyorum. Elimdeki kırmızı poşetin içerisinde teyzemin kestiği kavunun çürük kısmı vardı. Bez değil, naylon bir poşetti. Ben çıkarken, 'bana ver teyze kokar bu' dedim öyle aldım ve çıktım. Benim başımdan 1999 yılında çok kötü bir olay geçti bu yüzden ilk ifademde çok sık görüşmediğimi belirttim. "

"Evden çıkmadan önce teyzem bana namaz kılacağını söylemişti. Abdest alıyor olabilir, eve aşure vermek için gelen komşuya kapıyı açmamasının nedeni her şey olabilir. Ben teyzeme gittiğimde altımda şort vardı, bacaklarım ve kollarım açıktı. Benim tüylerim çok döklür ancak evde böyle bir şey bulunmadı. Ayak izi de yok hatta kızı Hatice'nin de hiçbir izi yok."

"Nilgün Kırlı'nın kardeşinin yaptığı olayı çarpıtmak. Olayla bir ilgim yok ve gerçekten her şeyin ortaya çıkması için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım."

"İKİ KONU ÇOK FARKLI"

"Özlem Akusta konusu ile bu konunun hiç alakası yok. Olayı trajedi haline getiriyorlar. Ben de aile gibi Özlem Akusta'nın akıbeti hakkında cevap almak isterim ancak bu konu ile o konunun karıştırılmamasını istiyorum."

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, Müge Anlı canlı yayınında zanlı Yunus Kahraman hakkında ulaştığı bilgileri aktardı.