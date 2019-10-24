Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi! Zanlı Yunus Kahraman hakkında şoke eden detay!
Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayetinin detayları canlı yayında ortaya çıktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında katili aranan Gülümser Bulut'un öldürüldüğü gün hakkında şoke eden gelişme yaşandı! 16 Ağustos 2018 tarihinde öldürülen ve 2 gün sonra kızı ve akrabası tarafından evindeki çekyatın içinde naylonlanmış bir halde cesedi bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Baş şüpheli Yunus Kahraman, Müge Anlı'nın canlı yayındaki çağrısı sonucunda programa katılacağını belirtti. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, Müge Anlı canlı yayınında cinayet gününe ait kamera kayıtları hakkında şoke eden detayları paylaştı. İşte 24 Ekim Müge Anlı son bölümde son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi!
Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şoke eden gelişme! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, İzmir'de işlenen Güşlümser Bulut cinayetinin detayları kan dondurdu. Mal varlığı olan 67 yaşındaki Gülümser Bulut, akrabası Yunus Kahraman tarafından para için mi öldürüldü? 24 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılan Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, Yunus Kahraman'ın cinayet günü neler yaptığına ait kamera görüntülerine ulaştığını belirtti. Ortaya çıkardığı gerçekler kan dondurdu! İşte 24 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!
16 Ağustos'ta İzmir'deki evinde öldürülen Gülümser Bulut'un, 2 gün sonra kızı Hatice ve akrabası tarafından cesedine ulaşılıyor. Hatice Ayhan 2 gün boyunca annesinin cesedinin kokusunu almadığını belirtirken, komşulardan, "O binadan çok kötü koku geliyordu ama ne olduğunu anlamamıştı." şeklinde ifadeler geldi.
Müge Anlı canlı yayınına katılan Hatıce Ayhan ve avukatı, Yunus Kahraman hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avukat Mehmet Kozan, Gülümser Bulut cinayetinin ardından ilk duruşmada kızı Hatice Ayhan'ın kendisini ifade edemediği için cezaevine girdiğini ancak 2. duruşmaya kadar bulduğu delillerle aslında Hatice Hanım'ın olayla bir ilgisi olmadığını ifade etti. Annesinin ölümü ile gözaltına alınan Hatice Ayhan, 20 gün sonra cezaevinden çıktı ancak katil henüz bulunamadı. Müge Anlı, Gülümser Bulut cinayetinin detaylarını tüm titizlikle araştırmaya devam ederken, avukat Mehmet Bey'den çarpıcı detaylar geldi.
Zanlı Yunus Kahraman'ın, akrabası Gülümser Bulut ile iletişimi olmamasına rağmen 16 Ağustos günü Bulut'un evindeki halıları temizlemek için yanına gideceğine dair telefon konuşmalarını ve kamera kayıtlarına ulaştığını belirtti. Gülümser Bulut'un evine gittiği ortaya çıkan Yunus Kahraman, 2 saat 48 dakika boyunca o evde kaldı ve elinde Gülümser Hanım'ın pazar poşeti ile çıkarken görüntülerine ulaşıldı. Ancak bir detay herkesi şoke etti!