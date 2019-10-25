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  • 25.10.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 11:34

Atv'de heyecan başlıyor! 1. sezon 1. bölüm yayın tarihi ne zaman? Kuruluş Osman'dan yeni fragman

dizisi heyecanla bekleniyor. Geri sayımın başladığı dizinin ikinci tanıtımı büyük beğeni topladı. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in sözleri fragmana damga vurdu. Diziden gelen yeni görüntüler 'Kuruluş Osman ne zaman başlayacak' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon 1. bölüm yayın tarihi ne zaman? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanları...

Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv'de seyirci karşısına çıkacak Kuruluş Osman'dan gelen tanıtımlar dünyayı ayağa kaldırdı. Büyük beğeni toplayan fragmanların ardından dizinin yayın tarihi araştırılmaya başlandı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon 1. bölüm yayın tarihi ne zaman? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanları...

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman yakında atv ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Kuruluş Osman'ın yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin kasım ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı:

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