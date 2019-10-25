Müge Anlı'da son dakika! Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman canlı yayında konuştu: Poşetin içinde çürük...

"Ben sürekli çantayla gezerim bu yüzden o gün de yanımda siyah çantam vardı. İçerisinde de yedek çorap, tişört, kozmetik malzemeleri gibi şeyler... Ben içeriden ne çıkardığımı çok iyi biliyorum. Elimdeki kırmızı poşetin içerisinde teyzemin kestiği kavunun çürük kısmı vardı. Bez değil, naylon bir poşetti. Ben çıkarken, 'bana ver teyze kokar bu' dedim öyle aldım ve çıktım. Benim başımdan 1999 yılında çok kötü bir olay geçti bu yüzden ilk ifademde çok sık görüşmediğimi belirttim. "