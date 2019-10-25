Müge Anlı'da son dakika! Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman canlı yayında konuştu: Poşetin içinde çürük...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi!evindeki çekyatın içinde naylonlanmış bir halde cesedi bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri açığa çıkaran Müge Anlı ve ekibi, Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman'a ulaştı. Katil zanlısı Yunus Kahraman, Gülümser Bulut cinayeti hakkında Müge Anlı canlı yayınında ilk kez konuştu. Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı Yunus Kahraman, teyzesi Gülümser Bulut'un ölümüyle ilgili iddialara yanıt verirken, "Bu olayı Nilgün Kırlı cinayetiyle bağdaştırmayın, ikisi çok ayrı konular. Özlem Akusta'nın kaybıyla da alakam yok, ben de konunun ortaya çıkmasını çok isterim ancak yine söylüyorum bu konuyla o konular çok farklı bu yüzden birlikte değerlendirilmemeli." dedi. İşte 25 Ekim Müge Anlı canlı yayınında son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi...
Müge Anlı'daki Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman, canlı yayında ilk kez konuştu! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dehşet veren Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili son bölümde neler yaşandı? Yunus Kahraman, Gülümser Bulut cinayeti, Nilgün kırlı cinayeti ve Özlem Akusta'nın kaybıyla ilgili Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? İşte Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşanan son dakika Gülümser Bulut gelişmeleri...
GÜLÜMSER BULUT'UN KATİL ZANLISI YUNUS KAHRAMAN'IN AÇIKLAMALARI!
"Bir önceki bayramda Gülümser teyzem ve Hatice bize gelmişti. Ben de yeni bir temizlik firması kurduğumu söyledim, halı ve koltuk yıkadığım hakkında bir sohbet geçti. Hatice ve Gülümser teyzem de 'bizim de halılarımız var yıkanacak, bunları da halledelim' dedi. Konu bu şekilde gerçekleşti."
MGE ANLI'DAKİ KATİL ZANLISI YUNUS KAHRAMAN'IN AÇIKLAMASI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
"Benim teyzemin yanına gittiğim gün, Perşembe günü olay tamamen spontane gelişti. Ben normalde teyzemin halılarını unutmuştum bile. Yolda bir anda aklıma geldi ve teyzemi aradım. Gittiğimde teyzem kahvaltı yapmamıştı sanırım, 'gel birlikte kahvaltı yapalım' dedi ve hatta beni görünce çok mutlu oldu. O gün teyzemin üzerinde kahverengi annelerimizin giydiği ev hali bir kıyafet vardı. Üzerinde de V yaka açık renk bir tişört vardı. Anlattığı konular o kadar derindi ki biz de zamanın nasıl geçtiğini anlamadık, hoş bir sohbetti.
"Ben sürekli çantayla gezerim bu yüzden o gün de yanımda siyah çantam vardı. İçerisinde de yedek çorap, tişört, kozmetik malzemeleri gibi şeyler... Ben içeriden ne çıkardığımı çok iyi biliyorum. Elimdeki kırmızı poşetin içerisinde teyzemin kestiği kavunun çürük kısmı vardı. Bez değil, naylon bir poşetti. Ben çıkarken, 'bana ver teyze kokar bu' dedim öyle aldım ve çıktım. Benim başımdan 1999 yılında çok kötü bir olay geçti bu yüzden ilk ifademde çok sık görüşmediğimi belirttim. "