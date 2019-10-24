İlk iki sezonuyla Star TV ekranlarında dikkat çeken Avlu dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. "Avlu dizisi nerede yayınlanacak?" sorusu bir süre önce yanıt bulmuştu. Yayın hayatına Netflix üzerinden devam edecek Avlu dizisi 3. sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Avlu 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi ünlü isimlerin yer aldığı Avlu dizisi 3. sezonuyla ekranlara gelecek. Netflix platformunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.