MÜGE ANLI CANLI YAYINDA YAŞANAN GELİŞMELER! - TIKLA

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan 43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül itibaren kayıp.Evli bir kadınla görüştüğü için eşiyle kavga eden Gencer Zengin motosikletiyle köyüne dönerken kayboldu. Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını söyledi.Şahsenem Zengin, kimseye bir şeye söylemediğini ve konunun buralara kadar geleceğini bilmediğini söyledi. Zengin sözlerinin devamında ise, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışıyorlardı o zamanlar bu olayın başladığını belirtti. Şahsenem Zengin kocasını bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Kocasını aradığını söylerken Zengin, gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 24 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı'da Gencer Zengin aranıyor. 43 yaşındaki Zengin, 12 Eylül itibaren kayıp. Şahsenem Zengin ise eşinin bulmaya Müge Anlı'ya geldi. Şahsenem Zengin kocasının kendisinin en yakın arkadaşı ile kendisini aldattığı dün iddia etmişti.

Dünkü programda Zengin, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışıyorlardı o zamanlar bu olayın başladığını öne sürdü.

Evli bir kadınla görüştüğü için eşiyle kavga eden Gencer Zengin motosikletiyle köyüne dönerken kayboldu. Bugün ise olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Motosikletiyle kaybolan Zengin'in kardeşi Tuncer Zengin açıklama yaptı.

Tuncer Zengin,jandarmaya Şahsenem Zengin'in gitmediğini olayı kendisinin bildirdiğini açıkladı. Daha sonra ise Müge Anlı canlı yayınına Gencer Zengin'in kızı bağlandı.

Zengin'in kızı canlı yayında daha önceden de bu tarz aldatma olaylarının yaşandığını iddia etti.Müge Anlı canlı yayınında Zengin'in kızı, babasının 3 sene kadar önce annesini aldattığını ve bu olayı telefonda yakaladığını öne sürdü. İşte Gencer Zengin'in son görüntüsü...