Hercai Atv ekranlarında yine fırtınalar estirecek. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytingleri altüst eden dizi Hercai, 18. yeni bölüm ile izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan ve Miran aşkı doludizgin devam edecek. İşte Hercai 18. bölümde yaşanacaklar...