Hercai Atv ekranlarında yine fırtınalar estirecek. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytingleri altüst eden dizi Hercai, 18. yeni bölüm ile izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan ve Miran aşkı doludizgin devam edecek. İşte Hercai 18. bölümde yaşanacaklar...
Hercai 18 bölüm fragmanı: Reyyan, Azize'nin sırlarını ortaya çıkarıyor! Hercai yeni bölümde neler olacak?
Hercai 18. yeni bölüm izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. ATV'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai 18. yeni bölümde Azize Aslanbey'in sırları ortaya çıkıyor. Miran ile Reyyan'ın aşkı Aslanbey Konağı'nda ortalığı birbirine katmaya devam ediyor. İşte Hercai 18. bölüm fragmanı ve Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...
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