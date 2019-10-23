Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Bulunan kafatasının ardından kan donduran gerçeği itiraf etti!
Müge Anlı canlı yayınına çıkarak eşini aradığını söyleyen Osman Yalçınkaya'dan itiraf geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Osman Yalçınkaya, 54 yaşındaki eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin karşısındaki parkta otururken kaybolduğunu ve aynı zamanda eşinin Alzheimer hastası olduğunu belirtmişti. Müge Anlı ve polis ekipleri, Osman Yalçınkaya'nın verdiği bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarına devam ederken, 28 Temmuz 2018'de Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan parkın karşısındaki yıkıntı evlerin bulunduğu bölgede insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Polis ekiplerinin araştırmaları ve DNA testi sonucunda maktulün Fatma Birgül Yalçınkaya olduğu tespit edildi. Osman Yalçınkaya, işlediği cinayeti Müge Anlı canlı yayınına çıkarak hedef şaşırtmaya çalıştığını kabul etti ve vahşice işlediği cinayeti itiraf etti. İşte Müge Anlı'daki Osman Yalçınkaya'nın işlediği vahşi cinayetin detayları...
Müge Anlı'ya çıkaran eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğunu söyleyen koca, çapraz sorguda polislere her şeyi itiraf etti. Müge Anlı'ya çıkarak hedef şaşırtmaya çalışan Osman Yalçınkaya'nın itirafı kan dondurdu. Fatma Birgül Yalçınkaya ile sık sık tartışma yaşayan Osman Yalçınkaya, önce eşini öldürdüğünü ve daha sonra yaktığını itiraf etti. Ancak bu itirafın ardından verdiği bir detay herkesi şoke etti. İşte Müge Anlı'daki eşini öldüren adamın itirafı!
10 Haziran 2018'de Osman Yalçınkaya, polis merkezine giderek 54 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin önündeki parkta otururken kaybolduğunu, eşinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve unutkan olduğunu söyledi. Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip tarafından dosya üzerinde çalışmalar devam ederken, Osman Yalçınkaya'nın olaydan 1 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kayıp olduğu gerekçesi ile çıkarak eşinin bulunmasını istedi.
Müracaat tarihinden sonra kayıp şahsın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 28 Temmuz 2018'de Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan parkın karşısındaki yıkıntı evlerin bulunduğu bölgede insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Bulgular üzerine yapılan incelemede, maktulün cinayete kurban gittiği, cesedin ise yakıldığı tespit edildi ve DNA testi sonucunda maktulün kadın olduğu anlaşıldı. Olay yerinden elde edilen bulgular ve DNA analiz örnekleri mukayese edilerek cesedin kayıp şahıs Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu anlaşıldı.
MÜGE ANLI'DAKİ OSMAN YALÇINKAYA'DAN İTİRAF! VİDEO İÇİN TIKLAYIN!