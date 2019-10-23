Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Bulunan kafatasının ardından kan donduran gerçeği itiraf etti!

Müge Anlı'ya çıkaran eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğunu söyleyen koca, çapraz sorguda polislere her şeyi itiraf etti. Müge Anlı'ya çıkarak hedef şaşırtmaya çalışan Osman Yalçınkaya'nın itirafı kan dondurdu. Fatma Birgül Yalçınkaya ile sık sık tartışma yaşayan Osman Yalçınkaya, önce eşini öldürdüğünü ve daha sonra yaktığını itiraf etti. Ancak bu itirafın ardından verdiği bir detay herkesi şoke etti. İşte Müge Anlı'daki eşini öldüren adamın itirafı!