Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlıyor? Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman'ın büyük ilgi gören ilk tanıtımının ardından 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanında Osman Bey'in sözleri izleyiciyi ekran başına kilitledi. İkinci tanıtımın ardından yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon 1. bölüm ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geri sayım başladı! Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci tanıtımda Osman Bey'in alplere olan sözleri büyük merak uyandırdı. 'Çok Yakında' başlığıyla yayınlanan fragman büyük ilgi gördü. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Tahminlere göre, Kuruluş Osman dizisinin 2019 Kasım ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.