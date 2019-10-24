ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 24 Ekim! Müge Anlı'daki Şahsenem Zengin'den şok sözler! 24.10.2019 17:09

Müge Anlı canlı yayınında son dakika yasak aşk skandalı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında pek çok vakayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'da Şahsenem Zengin'den şoke eden açıklamalar! Müge Anlı'nın programında yaşanan son dakika gelişmesine göre bir yasak aşk skandalı daha ortaya çıktı. Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan Şahsenem Zengin kocası Gencer Zengin'in 12 gündür kayıp olduğunu açıkladı. Şahsenem Zengin, en yakın arkadaşının kocası Gencer Zengin'le birlikte olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 24 Ekim ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı'da Gencer Zengin aranıyor. 43 yaşındaki Zengin, 12 Eylül itibaren kayıp. Şahsenem Zengin ise eşinin bulmaya Müge Anlı'ya geldi. Şahsenem Zengin kocasının kendisinin en yakın arkadaşı ile kendisini aldattığı dün iddia etmişti.

Dünkü programda Zengin, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışıyorlardı o zamanlar bu olayın başladığını öne sürdü.

Evli bir kadınla görüştüğü için eşiyle kavga eden Gencer Zengin motosikletiyle köyüne dönerken kayboldu. Bugün ise olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Motosikletiyle kaybolan Zengin'in kardeşi Tuncer Zengin açıklama yaptı.

Tuncer Zengin,jandarmaya Şahsenem Zengin'in gitmediğini olayı kendisinin bildirdiğini açıkladı. Daha sonra ise Müge Anlı canlı yayınına Gencer Zengin'in kızı bağlandı.

Zengin'in kızı canlı yayında daha önceden de bu tarz aldatma olaylarının yaşandığını iddia etti.Müge Anlı canlı yayınında Zengin'in kızı, babasının 3 sene kadar önce annesini aldattığını ve bu olayı telefonda yakaladığını öne sürdü.