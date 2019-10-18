17 Ekim reyting sonuçları açıklandı. atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile Şampiyon ve Mucize Doktor dizilerinin reyting sonuçları bilgisi geldi. Yapılan açıklamaya göre, Total kategorisinde Mucize Doktor RTG 15.3 ve Share 35.9 ile birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova ise RTG 10.24 ve Share 24.91 ile ikinci sırada yer aldı. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 17 Ekim Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon, Mucize Doktor reyting sonuçları listesi...