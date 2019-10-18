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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:40

17 Ekim açıklandı! Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon, listesi

açıklandı. Perşembe günü dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon ve Mucize Doktor dizilerinin reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, konusunda son durum nedir? Reyting sonuçları bilgisine yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte 17 Ekim Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon, listesi...

17 Ekim reyting sonuçları açıklandı!

17 Ekim reyting sonuçları açıklandı. atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile Şampiyon ve Mucize Doktor dizilerinin reyting sonuçları bilgisi geldi. Yapılan açıklamaya göre, Total kategorisinde Mucize Doktor RTG 15.3 ve Share 35.9 ile birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova ise RTG 10.24 ve Share 24.91 ile ikinci sırada yer aldı. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 17 Ekim Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon, Mucize Doktor reyting sonuçları listesi...

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