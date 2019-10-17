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  • 17.10.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 23:46

7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat Zafer'e Tansel ile yaptığı anlaşmadan bahsediyor

Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisinde bu hafta işler iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Tansel, Fırat'ın rakip listesini hazırlıyor ve adamlarına Fırat'ın kafesten sağ çıkmaması emrini veriyor. Bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizide bu hafta yaşanan olaylar...

Şampiyon 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Suna, babasının yokluğunda Güneş'le ilgilenmeyi sürdürürken bir yandan da Fırat'la ilgili iç hesaplaşma yaşanıyor. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler Şampiyon 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ŞAMPİYON 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fırat Zafer'e Tansel'le yaptığı anlaşmadan bahseder ve ikili Güneş'i geri alabilmek adına Fırat'ın kafeste yapacağı üç maç öncesi antrenmanlara başlarlar. Diğer tarafta ise Tansel, Fırat'ın rakip listesini hazırlamış ve adamlarına Fırat'ın kafesten sağ çıkmaması emrini vermiştir.

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