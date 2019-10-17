TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Suna, babasının yokluğunda Güneş'le ilgilenmeyi sürdürürken bir yandan da Fırat'la ilgili iç hesaplaşma yaşanıyor. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler Şampiyon 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ŞAMPİYON 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fırat Zafer'e Tansel'le yaptığı anlaşmadan bahseder ve ikili Güneş'i geri alabilmek adına Fırat'ın kafeste yapacağı üç maç öncesi antrenmanlara başlarlar. Diğer tarafta ise Tansel, Fırat'ın rakip listesini hazırlamış ve adamlarına Fırat'ın kafesten sağ çıkmaması emrini vermiştir.