TRT 1 ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Benim Adım Melek yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümde Alpay'ın çocuklarıyla Almanya'ya dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler şimdi merakla Benim Adım Melek 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Melek, Mithat'ın Kerem'i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali'nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır.