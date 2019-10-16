Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.10.2019 22:58
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 22:58

5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Alpay çocuklarıyla Almanya'ya geri dönecek mi?

1 ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Melek, Mithat’ın Kerem’i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler heyecanla Benim Adım Melek 5. bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizide bu hafta yaşananlar...

Benim Adım Melek 5. bölüm fragmanı yayında mı?

TRT 1 ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Benim Adım Melek yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümde Alpay'ın çocuklarıyla Almanya'ya dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler şimdi merakla Benim Adım Melek 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Melek, Mithat'ın Kerem'i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali'nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBenim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Alpay çocuklarıyla Almanya'ya geri dönecek mi?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri