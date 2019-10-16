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  • 16.10.2019 22:40
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 22:40

19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt kuğuyu gören Ayşe her şeyi anlıyor!

Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Yeni bölümde mahkeme boyunca bir hayli ter döken Kerem ve Ayşe ikilisi, hâkimin verdiği kararla adeta şok etkisi yaşıyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte Afili Aşk 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak edilmeye başlandı. İşte bu hafta dizide yaşanan olaylar...

Afili Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamı saat 20.00'de Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ayşe ve Kerem'in bütün dengeleri alt üst olurken kulübede yaşayan yaşlı adam bulduğu kâğıttan kuğuyu eve yolluyor. İzleyiciler şimdi Afili Aşk 19. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahkeme boyunca bir hayli ter döken Kerem ve Ayşe ikilisi, hâkimin verdiği kararla adeta şok etkisi yaşar.

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