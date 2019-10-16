Çarşamba akşamı saat 20.00'de Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ayşe ve Kerem'in bütün dengeleri alt üst olurken kulübede yaşayan yaşlı adam bulduğu kâğıttan kuğuyu eve yolluyor. İzleyiciler şimdi Afili Aşk 19. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahkeme boyunca bir hayli ter döken Kerem ve Ayşe ikilisi, hâkimin verdiği kararla adeta şok etkisi yaşar.
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