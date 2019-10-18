DEMİR İDAM MI EDİLECEK?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 40. Bölümünde, nefes kesen bir an ile sona erdi!

Hamamda Hünkar'a yakalanan Şermin, Demir'e karşı verdiği ifadeyi değiştireceğine yüklü bir ödeme karşılığında söz verdi. Ancak, mahkeme sona ererken hala gelip ifadesini değiştirmemişti. Savcılık, şahit de bulunduğu için Demir'in idam ile yargılanmasını istiyordu.

Hakim'in karar anıyla 40. Bölüm sona erdi!

YILMAZ'IN OĞLU OLDUĞUNU BİLMEDEN ADNAN'A BAĞLANMASI YÜREK BURKTU!

Yılmaz, kalbinin en çok zorlandığı günü yaşadı. Önce, Müjgan'dan vazgeçip, onu üzmeyi de göze alıp Züleyha'ya 'kaçalım' demeye gitti. Sonra bunu Müjgan'a yapamayacağına karar verip uzaklaşırken, baygın vaziyetteki Züleyha ile karşılaştı. Onu kurtarmaya çalışırken, Adnan'ın da orada olduğunu öğrendi ve aşık olduğu kadının, can düşmanından olduğunu zannettiği oğlunu kamyonun altından kurtardı!

Adnan bebeği, Hünkar hastaneye gelene dek kimselere vermek istemeden, kucağından indirmeyen Yılmaz'ın, çocuğa bağlanması, izleyenlerin yüreğini burktu!

HAMİNNE EVDE OLUNCA ZÜLEYHA'YA KİMSE İNANMADI!

Züleyha, Haminne'yi hastaneye götürmek üzere evden çıkmış olsa da, o bayıldıktan sonra Haminne eve dönmüş olduğundan, şimdi kimse Züleyha'ya inanmıyor! Hünkar, artık peşine bir de hemşire takarak, her adımını takip ediyor.