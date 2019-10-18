Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 18.10.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 17:54

18 Ekim son bölüm izle! Gülümser Bulut cinayetiyle Hatice Ayhan'dan şaşırtan sözler!

'da son dakika Gülümser Bulut cinayeti! Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili neler yaşandı? 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un cesedi, İzmir'deki evinde naylona sarıldıktan sonra kefenlenmiş bir şekilde yattığı çekyatın içinde bulundu. Peki Müge Anlı'daki Gülümser Bulut'un katili kim? Hepsi ve daha fazlası için ü izleyin!

canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili dikkat çeken detaylar devame diyor. 1 kayıp ve 2 cinayette ismi geçen Yunus Kahraman hakkında Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Ekim Müge Anlı canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri18 Ekim Müge Anlı son bölüm izle! Gülümser Bulut cinayetiyle Hatice Ayhan'dan şaşırtan sözler!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri