Müge Anlı canlı yayınında herkesi şoke eden Gülümser Bulut cinayetinde sıcak gelişmeler yaşandı. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yıllardır aydınlatılamayan cinayetler, birbirine kavuşmayı bekleyen aileler ve faili meçhul kayıplar bir bir çözülüyor. Müge Anlı 17 Ekim Atv canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti son dakika gelişmelerini aktardı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 17 Ekim Atv Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!