17 Ekim Müge Anlı son bölüm full izle! Vahşice işlenen Gülümser Bulut cinayetinin detayları kan dondurdu! 17.10.2019 17:48

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. İzmir'de işlenen Gülümser Bulut cinayeti hakkında esrarengiz gerçekler kan dondurdu. 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 16 Ağustos günü esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu ve 18 Ağustos'ta evindeki çekyatın altında kefenlenmiş bir şekilde ölü halde bulundu. 1999 yılında işlenen cinayetin katil zanlısı ile Gülümser Bulut'un katili aynı kişi mi? Hepsi ve daha fazlası için 17 Ekim Atv Müge Anlı son bölümü izleyin!

Şizofreni hastası kocasının nüfusundaki çocuğu arıyor! 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili kim?