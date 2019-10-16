Müge Anlı son dakika: Gülümser Bulut cinayetinde kan donduran detay! Çekyatın içinde kefenlenmiş olarak bulundu!

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut olayı kan dondurdu. İzmir'de kızı Hatice Ayhan ile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 19 Ağustos'ta kayıplara karıştı. Kızı Hatice ve akrabası Hacer Huy, 21 Ağustos'ta Gülümser Karabulut'un evindeki çekyatın altında yaşlı kadını kefenlenmiş bir şekilde ölü halde buldu. Müge Anlı son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Gülümser Bulut cinayetiyle bağlantılı olduğu düşünülen bir başka cinayette Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi. İşte Müge Anlı'da kan donduran cinayet!

MÜGE ANLI'DAKİ GÜLÜMSER BULUT OLAYI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!