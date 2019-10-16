Müge Anlı son dakika: Gülümser Bulut cinayetinde kan donduran detay! Çekyatın içinde kefenlenmiş olarak bulundu!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında İzmir'de işlenen cinayetin detayları kan dondurdu. 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 16 Ağustos günü esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu ve 18 Ağustos'ta evindeki çekyatın altında kefenlenmiş bir şekilde ölü halde bulundu. Müge Anlı son dakika bilgilerini Atv canlı yayınında paylaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Volkan Kırlı anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Gülümser Bulut cinayeti 1999 yılında İzmir'de işlenen cinayetle aynıydı ve 19 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısının ise Gülümser Bulut'un akrabası tespit edildi. İşte Müge Anlı'daki kan donduran Gülümser Bulut cinayeti!
Müge Anlı'daki Gülümser Bulut olayı kan dondurdu. İzmir'de kızı Hatice Ayhan ile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 19 Ağustos'ta kayıplara karıştı. Kızı Hatice ve akrabası Hacer Huy, 21 Ağustos'ta Gülümser Karabulut'un evindeki çekyatın altında yaşlı kadını kefenlenmiş bir şekilde ölü halde buldu. Müge Anlı son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Gülümser Bulut cinayetiyle bağlantılı olduğu düşünülen bir başka cinayette Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi. İşte Müge Anlı'da kan donduran cinayet!
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI!
Gülümser Bulut'un cansız bedenine ulaşan kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer Uyar, Müge Anlı canlı yayınında yüzleşti. Hacer Uyar, Hatice Hanım'ın kendisini zorla eve götürdüğünü iddia ederken Hatice Ayhan ise, "Annemden bir haber gelir mi? Eve gelmiş midir? diye birlikte gidelim dedim defalarca" dedi.
19 YIL ÖNCE AYNI CİNAYETİ İŞLEMİŞ...
Kardeşi öldürülen Volkan Kırlı'nın,"Yusuf Kahraman, ablamın kafasına odunla vurup boğarak öldürmüş. Daha sonra da halıya koyıp balkona koymuş. 1 gün de evde kalmış ve evi temizlemiş." sözleriyle 19 yıl önce işlenen cinayetin, Gülümser Bulut cinayetiyle benzer olduğu tespit edildi.