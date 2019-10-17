16 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarını yakından takip eden diziseverler, 16 Ekim tarihli reyting sonuçları bilgisini sorgulamaya başladı. Merakla beklenen sonuçlara göre dizi kategorisinde Total'de Afili Aşk dizisi RTG 7.25 Share 21.3 ile birinci oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 16 Ekim Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları listesi...

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