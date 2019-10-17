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  • 17.10.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 11:14

16 Ekim : Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuzgun, listesi

16 Ekim için bekleyiş sona erdi. Çarşamba günü dizileri arasında atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz ile Afili Aşk, Benim Adım Melek ve final yaparak ekranlara veda eden Kuzgun dizileri yer alıyor. konusunda araştırmalar sürüyor. Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. İşte 16 Ekim Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuzgun, listesi...

16 Ekim reyting sonuçları

16 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarını yakından takip eden diziseverler, 16 Ekim tarihli reyting sonuçları bilgisini sorgulamaya başladı. Merakla beklenen sonuçlara göre dizi kategorisinde Total'de Afili Aşk dizisi RTG 7.25 Share 21.3 ile birinci oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 16 Ekim Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları listesi...

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