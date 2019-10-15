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SON DAKİKA: Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Mustafa Celep'in babası bakın kim çıktı...

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te başarılı sunucu Müge Anlı, Mustafa Celep'in DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı. Yozgat'ta yaşayan Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu bilmediğini belirtti. Biyolojik babasını aramaya gelen Mustafa Celep'in babası kim? 15 Ekim Müge Anlı canlı yayınında Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı! İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmesi...

15.10.2019 11:15 - Son Güncelleme: 15.10.2019 11:46
SON DAKİKA: Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Mustafa Celep'in babası bakın kim çıktı...

Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı. Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika gelişmesi yaşandı. 29 yaşındaki Mustafa Celep'in babası kim? Annesi Fidan Hanım'ın iki kardeşle birliktelik yaşaması sonucunda Mustafa Celep'in babası Suat mı yoksa Nihat mı? İşte Müge Anlı'da DNA testi sonucu...

MÜGE ANLI DNA TESTİ SONUCUNU AÇIKLADI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

SON DAKİKA: Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Mustafa Celep'in babası bakın kim çıktı...

MÜGE ANLI'DA DNA TESTİ SONUCU AÇIKLANDI!

Yapılan DNA testinin sonucuna göre Mustafa Celep'in babası Suat Arslan olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA: Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Mustafa Celep'in babası bakın kim çıktı...

Müge Anlı'nın DNA testi sonucunu açıklaması üzerine stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı!

SON DAKİKA: Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Mustafa Celep'in babası bakın kim çıktı...

Mustafa'nın Suat Arslan'dan olan kardeşi Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, "Evin en büyüğü bendim şimdi bir abim daha oldu. Babam kardeşimi nüfusuna alacak" dedi.

SON DAKİKA: Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Mustafa Celep'in babası bakın kim çıktı...

Müge Anlı canlı yayınına katılan ve 10 yaşından beri sokakta kaldığını söyleyen Mustafa Celep, biyolojik babasını öğrenmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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