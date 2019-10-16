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  • 16.10.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 19:51

60. bölüm canlı izle! Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekiliyor

ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'in yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekiliyor ve hedef tam on ikiden vuruluyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan 'in yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Yeni bölümde yaşanacak olaylar heyecanın dozunun iyice artmasına neden olacak. Yayınlanan bölümde Ali ve Esma etrafındakilerin desteğiyle düğün yapıyor ve balayı için hazırlanıyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur.

ALİ VE ESMA BALAYI İÇİN HAZIRLANIYOR

Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar.

HAZAN, FERHAT'IN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir?

MELEK EVDEN KAÇIYOR

Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

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