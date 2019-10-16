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  • 16.10.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 10:59

EDHO yine zirvede! !

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm ile Atv ekranlarında yine zirveye yerleşti. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Çakırbeyli ailesi ve dostlarına hazırlanan tuzak nefes kesen anlara neden oldu. . bölümde neler yaşandı merak ediyorsanız, mutlaka yin!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OMAZ SON BÖLÜMLE TÜM KATEGORİLERDE ZİRVEDE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8,57 izlenme oranı ve 21,30 izlenme payı, AB kategorisinde 7,32 izlenme oranı ve 19,32 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,03 izlenme oranı ve 20,89 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeyliler'i istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeyliler'den gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır. Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.

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