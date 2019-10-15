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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 17:42

15 Ekim son bölüm full izle! Müge Anlı'da son dakika DNA testi sonucu! Mustafa Celep'in babası kim?

'da son dakika DNA sonucu gelişmesi! Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, Müge Anlı canlı yayınında anlattıklarıyla herkesi şoke etmişti. Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıpların ve cinayetlerin araştırıldığı, ailelerin birbirine kavuştuğu program 'te bugün, Mustafa Celep'in DNA sonucu açıklandı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, son bölümü full izleyebilirsiniz!

canlı yayında son dakika gelişmesi! Mustafa Celep'in DNA sonucu bugün açıklandı. Atv'nin ilgiyle takip edilen programı 'te katılan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, yıllar sonra aklını kemiren "Babam kim?" sorusunun cevabına canlı yayınında kavuştu. Annesi Fidan Hanım'ın eşinin kardeşini kaçırdığını ve iki kardeşten iki evlat dünyaya getirdiğini söyleyen Mustafa Celep son dakika gelişmesiyle Müge Anlı'da! Hepsi ve daha fazlası için 15 Ekim Müge Anlı son bölümü full izleyebilir, sıcak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!

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