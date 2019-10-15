Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Mustafa Celep'in DNA sonucu bugün açıklandı. Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te katılan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, yıllar sonra aklını kemiren "Babam kim?" sorusunun cevabına 15 Ekim Müge Anlı canlı yayınında kavuştu. Annesi Fidan Hanım'ın eşinin kardeşini kaçırdığını ve iki kardeşten iki evlat dünyaya getirdiğini söyleyen Mustafa Celep son dakika gelişmesiyle Müge Anlı'da! Hepsi ve daha fazlası için 15 Ekim Müge Anlı son bölümü full izleyebilir, sıcak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!