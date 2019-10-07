Müge Anlı'da son dakika Mustafa Celep gelişmesi! İki kardeşten iki evlat dünyaya getiren kadın herkesi şok etti!

Müge Anlı'da Mustafa Celep'in akılalmaz hayat hikayesi herkesi şok etti. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, canlı yayında anlattıklarıyla herkesi dehşete düşürdü. Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Müge Anlı, Mustafa Celep'in anlattıkları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Celep, açlıktan sokak hayvanlarının bile mamalarını yediğini, annesinin keserle kaşını yardığını ifade etti. Mustafa Celep'in Murat adında bir kardeşi olduğu ve Murat Bey'in aynı zamanda Mustafa Bey'in amcasının oğlu olduğu gerçeği herkesi dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...

07.10.2019 13:12 - Son Güncelleme: 07.10.2019 13:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





