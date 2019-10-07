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Müge Anlı'da son dakika Mustafa Celep gelişmesi! İki kardeşten iki evlat dünyaya getiren kadın herkesi şok etti!

Müge Anlı'da Mustafa Celep'in akılalmaz hayat hikayesi herkesi şok etti. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, canlı yayında anlattıklarıyla herkesi dehşete düşürdü. Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Müge Anlı, Mustafa Celep'in anlattıkları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Celep, açlıktan sokak hayvanlarının bile mamalarını yediğini, annesinin keserle kaşını yardığını ifade etti. Mustafa Celep'in Murat adında bir kardeşi olduğu ve Murat Bey'in aynı zamanda Mustafa Bey'in amcasının oğlu olduğu gerçeği herkesi dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...

07.10.2019 13:12 - Son Güncelleme: 07.10.2019 13:26
Müge Anlı'da son dakika Mustafa Celep gelişmesi! İki kardeşten iki evlat dünyaya getiren kadın herkesi şok etti!

Müge Anlı'da Mustafa Celep'in hayat hikayesi herkesi şok etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Yozgat'ta yaşayan Mustafa Celep biyolojik babasını aramaya geldi. Anne Fidan Hanım'ın eşinin kardeşini kaçırdığını ve iki kardeşten iki evlat dünyaya getirdiğini söyleyen Mustafa Celep'in anlattıkları herkesi dehşete düşürdü! İşte 7 Ekim Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!

MÜGE ANLI'DAKİ MUSTAFA CELEP'İN BABASI KİM? VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'da son dakika Mustafa Celep gelişmesi! İki kardeşten iki evlat dünyaya getiren kadın herkesi şok etti!

7 Ekim Müge Anlı canlı yayınına katılan ve 10 yaşından beri sokakta kaldığını söyleyen Mustafa Celep, biyolojik babasını öğrenmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Müge Anlı'da son dakika Mustafa Celep gelişmesi! İki kardeşten iki evlat dünyaya getiren kadın herkesi şok etti!

EŞİNİN KARDEŞİNİ KAÇIRDI!

Celep, annesi Fidan Hanım'ın çocukken kendisine kötü davrandığını ve eşi Nihat'ın kardeşi Suat'ı kaçırdığını ifade etti. Amcası Nihat'tan olma Murat adında bir kardeşi olduğunu belirten Mustafa Celep anlattıklarıyla herkesi dehşete düşürdü. Annesinin eşinin kardeşi Suat'ı kaçırdıktan sonra sokaklarda büyüdüğünü belirten Celep, açlıktan sokak hayvanlarının bile mamalarını yediğini söyledi. Sokaklarda büyüyen Mustafa Celep babasının kim olduğunu öğrenmek istiyor.

Müge Anlı'da son dakika Mustafa Celep gelişmesi! İki kardeşten iki evlat dünyaya getiren kadın herkesi şok etti!

HANGİSİ AMCASI HANGİSİ BABASI?

Anne Fidan Hanım, Nihat ve Suat isimli iki kardeşle birliktelik yaşadığı için gerçek babasının kim olduğunu merak eden Mustafa Celep, canlı yayında herkese duygusal anlar yaşattı.

Müge Anlı'da son dakika Mustafa Celep gelişmesi! İki kardeşten iki evlat dünyaya getiren kadın herkesi şok etti!

Anne Fidan Hanım ise Müge Anlı canlı yayına bağlandı ve çocuklarını sokağa atmadığını ileri sürdü. Oğlu Mustafa'nın babasının ise Suat Bey olduğunu belirtti.

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