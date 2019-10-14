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  • 15.10.2019 00:32
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 00:37

72. bölüm fragmanı yayınlandı! Akın Koçovalı'nın kararı herkesi çok şaşırtacak

ekranlarının sevilen dizisi 'un geçen hafta yayınlanan bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemişti. İzleyicilerin merakla beklediği . bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Azer Kurtuluş'un yapacağı hamleler merakla beklenirken Azer'in fragmandaki kavga sahnesi dikkat çekti. İşte Çukur 72. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

Çukur 72. bölüm fragmanı yayınlandı!

14 Ekim Pazartesi günü izleyici karşısına çıkmayan Çukur'un yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Çukur'da geçen hafta yaşanan olaylar izleyiciyi ekranlara kilitlerken Azer'in neler yapacağı merak ediliyor. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından izleyicilerin beklediği Çukur 72. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

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