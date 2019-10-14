14 Ekim Pazartesi günü izleyici karşısına çıkmayan Çukur'un yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Çukur'da geçen hafta yaşanan olaylar izleyiciyi ekranlara kilitlerken Azer'in neler yapacağı merak ediliyor. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından izleyicilerin beklediği Çukur 72. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.