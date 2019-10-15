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  • 15.10.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:24

72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meliha'nın Emmi'ye verdiği sır ne? İdris Koçovalı yaşıyor mu?

'un 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Milli maç nedeniyle bir hafta ara veren Çukur'un yeni bölümünde şok gelişmeler yaşanacak. Meliha, İdris'in hiç kimsenin bilmesini istemediğini ama Yamaç'ın bilmesi gerektiğini söylerek Emmi'ye bir şeyler söylüyor. Peki, o sır ne? İdris Koçovalı yaşıyor mu? İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı...

Meliha'nın Emmi'ye verdiği sır ne?

İdris Koçovalı yaşıyor mu? Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 3. sezonunda İdris Koçovalı'nın öldüğü gösterilmişti. İdris'in cenaze törenini yapılmaması izleyicide 'İdris yaşıyor!' düşüncelerini akıllara getirmişti. Dizinin 72. yeni bölüm fragmanında Meliha'nın Emmi'ye kullandığı sözler 'İdris yaşıyor mu' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, Meliha'nın Emmi'ye verdiği sır ne? İdris Koçovalı yaşıyor mu? İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR'DA MELİHA'NIN EMMİ'YE VERDİĞİ SIR NE?

İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı:

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