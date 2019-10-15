İdris Koçovalı yaşıyor mu? Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 3. sezonunda İdris Koçovalı'nın öldüğü gösterilmişti. İdris'in cenaze törenini yapılmaması izleyicide 'İdris yaşıyor!' düşüncelerini akıllara getirmişti. Dizinin 72. yeni bölüm fragmanında Meliha'nın Emmi'ye kullandığı sözler 'İdris yaşıyor mu' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, Meliha'nın Emmi'ye verdiği sır ne? İdris Koçovalı yaşıyor mu? İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR'DA MELİHA'NIN EMMİ'YE VERDİĞİ SIR NE?

İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı: