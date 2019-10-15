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Müge Anlı son bölüm full izle! Müge Anlı'da son dakika DNA sonucu!

15.10.2019 17:36

Müge Anlı'da son dakika DNA sonucu gelişmesi! Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, Müge Anlı canlı yayınında anlattıklarıyla herkesi şoke etmişti. Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıpların ve cinayetlerin araştırıldığı, ailelerin birbirine kavuştuğu program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Mustafa Celep'in DNA sonucu açıklandı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 15 Ekim Müge Anlı son bölümü full izleyebilirsiniz!


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