ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Nazlı Dere'nin katili araştırılmaya devam ediyor. Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunan Nazlı Dere'nin katili kim? Müge Anlı ve ekibinin yakından takip ettiği Nazlı Dere cinayetinde son dakika gelişmeleri için, 14 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izleyebilir, gün içerisinde yaşanan sıcak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!