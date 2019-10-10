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  • 11.10.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 09:00

Kuruluş (Diriliş) Osman ne zaman, hangi tarihte? Kuruluş (Diriliş) Osman tanıtım fragman izle!

TRT1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden 'un devamı niteliğinde başlayacak olan 'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni için geri sayım devam ederken Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için tarafından yapılacak açıklama izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Gözler şimdi ATV tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan fragmanda "Çok yakında" ifadelerine yer verildi. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak. İşte Kurtuluş Osman tanıtımı...

Kuruluş (Diriliş) Osman tanıtım fragman izle!

TRT 1 ekranlarında sezona veda eden Diriliş Osman'ın devamı olacak olan Kuruluş (Diriliş) Osman için geri sayım başladı. Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisinin fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merak konusu olmuştu. Kuruluş (Diriliş) Osman tanıtım fragmanı yayınlandı. 3 kıtada asırlarca adaletle hüküm süren Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Kuruluş Osman'ın başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı...

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