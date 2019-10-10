TRT 1 ekranlarında sezona veda eden Diriliş Osman'ın devamı olacak olan Kuruluş (Diriliş) Osman için geri sayım başladı. Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisinin fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merak konusu olmuştu. Kuruluş (Diriliş) Osman tanıtım fragmanı yayınlandı. 3 kıtada asırlarca adaletle hüküm süren Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Kuruluş Osman'ın başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ