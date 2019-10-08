Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Lord unvanı aldı! İşte Lord ve Lady unvanına sahip ünlüler...

Diriliş Osman dizisi ile ekranlara bomba gibi dönüş yapacak olan Burak Özçivit Lord unvanına sahip oldu. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde Atv ekranlarında yayın hayatına devam edecek olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında aldığı unvanla konuşuluyor. İşte Türkiye'den Lord ve Lady unvanına sahip olan ünlü isimler...

08.10.2019 11:47 - Son Güncelleme: 08.10.2019 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





