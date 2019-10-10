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  • 10.10.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 10:12

Diriliş Ertuğrul'un devamı 'dan fragman geldi! ATV Kuruluş Osman 1. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

için geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv ekranlarında seyirci karşısına çıkacak Kuruluş Osman'dan ilk tanıtım geldi. Kuruluş Osman'ın 1. sezon tanıtımı heyecan yarattı. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yayın tarihi açıklandı mı? İşte ATV ...

Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? Popüler dizileri ekranlara getiren atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman'ın yayınlanan 1. sezon fragmanı dizinin hayranlarında heyecan yarattı. Gözler dizinin ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yayın tarihi açıklandı mı? İşte ATV Kuruluş Osman 1. sezon fragmanı...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 1. sezonuyla Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 1. sezon fragmanı yayınlandı. 'Çok Yakında' başlığı altında yayınlanan fragman heyecan yarattı. Dizinin fragmanı şu sözlerle duyuruldu: "O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu. Lâ Galibe İllâllah…"

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