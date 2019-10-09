Diriliş Osman 1. sezon tarihi! İşte Diriliş Osman'ın fragmanı ve oyuncu kadrosu Hazal Subaşı ile Burak Özçivit...

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Osman'ın seyirci karşısına çıkması iple çekiliyor. Bu bağlamda Diriliş Osman ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Osman'ın kadrosu. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman yayın tarihi oldukça merak ediliyor. Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacak. Diriliş Osman'da Engin Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek.

09.10.2019 13:45 - Son Güncelleme: 09.10.2019 13:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





