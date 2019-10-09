Diriliş Osman 1. sezon tarihi! İşte Diriliş Osman'ın fragmanı ve oyuncu kadrosu Hazal Subaşı ile Burak Özçivit...
Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Osman'ın seyirci karşısına çıkması iple çekiliyor. Bu bağlamda Diriliş Osman ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Osman'ın kadrosu. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman yayın tarihi oldukça merak ediliyor. Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacak. Diriliş Osman'da Engin Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek.
Diriliş Osman 1. sezon bugün var mı? Diriliş Ertuğrul devamı olan yeni dizi Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul ardından, devam projesi olan Diriliş Osman dizisi başlıyor. ATV ekranlarında yer alacak Diriliş Osman ne zaman başlıyor sorusuna dizi severler yanıt arıyor. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'nin ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş süresi konu edinilecek. Diriliş Osman'ın ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olması iple çekilirken, başlangıç tarihi ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Osman'ın kadrosu.
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DİRİLİŞ OSMAN'A KATILAN YENİ BOMBA TRANSFERLER KİMLER?
DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.