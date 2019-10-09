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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 01:30

18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem ve Ayşe hakim karşısına çıkıyor

Ekranların sevilerek takip edilen dizisi 'ın yeni bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri şaşırttı. Özellikle Kerem ve Ayşe'nin boşanmak için hakim karşısına çıkmasının ardından neler yaşanacağı merak konusu oldu. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği . bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

Afili Aşk 18. bölüm fragmanı yayınlandı!

Afili Aşk dizisi dikkat çeken bölümüyle Kanal D ekranlarında çarşamba akşamı izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Yeni bölümde Ayşe'nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlıyor. İzleyiciler şimdi Afili Aşk 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayşe'nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlar.

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