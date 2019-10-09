Afili Aşk dizisi dikkat çeken bölümüyle Kanal D ekranlarında çarşamba akşamı izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Yeni bölümde Ayşe'nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlıyor. İzleyiciler şimdi Afili Aşk 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayşe'nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlar.