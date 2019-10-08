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Diriliş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Diriliş Osman'da canlandıracağı Osman karakteri ile büyük bir heyecanla beklenen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Atv ekranlarında yeni sezon yayın hayatına devam edecek olan Diriliş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu. Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Aslan Gaziantepli olan Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında doğdu.

08.10.2019 17:33 - Son Güncelleme: 08.10.2019 17:33
Diriliş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Diriliş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu. Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümü okudu.

Diriliş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Can Yaman, son dönemin en popüler oyuncuların biri. Genç yıldız her hareketiyle çok konuşuluyor.

Diriliş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Özellikel rol arkadaşı Demet Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan ancak her seferinde inkar eden Can Yaman, değişimi ile de çok şaşırtmıştı.

Diriliş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

ANNESİ Mİ KARDEŞİ Mİ?

Can Yaman'ın annesi ile paylaştığı bir video çok konuşulmuştu. Sebebi ise Can Yaman'ın annesinin, Can Yaman'ın kardeşi gibi görünmesiydi. Can Yaman'ın babasının da gençlik konusunda annesinden aşağı kalır bir yanı yok.

Diriliş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

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