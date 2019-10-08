Diriliş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Diriliş Osman'da canlandıracağı Osman karakteri ile büyük bir heyecanla beklenen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Atv ekranlarında yeni sezon yayın hayatına devam edecek olan Diriliş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu. Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Aslan Gaziantepli olan Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında doğdu.

08.10.2019 17:33 - Son Güncelleme: 08.10.2019 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





