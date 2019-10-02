Müge Anlı'da son dakika Gülizar Emirdağ gelişmesi! Canlı yayında DNA sonucu bilgisi...
Müge Anlı canlı yayınında merakla beklenen DNA testi sonucu açıklandı mı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 39 yıl önce tren garına bıraktığı kızını aramaya geldi. Canlı yayına bağlanan Sevim Hanım, Gülizar Hanım'ın bahsettiği olaya benzer bir hayat yaşadığını belirtti. Müge Anlı canlı yayınında buluşan ikilinin DNA testi sonucu merak konusu oldu. İşte 2 Ekim Müge Anlı canlı yayınında Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu'nun Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu hakkında sözleri...
Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 7 aylıkken, eşi ve ailesi istemediği için Manisa'da tren istasyonuna bıraktığı kızını aramak için 39 yıl sonra ATV'nin kapısını çaldı. Kızını terk ettikten sonra, olayla ilgili haberin o dönem Yeni Asır'da yayımlandığını da Müge Anlı'nın programında açıklayan anne Emirdağ, "Çok büyük hata yaptım, her gece rüyalarıma giriyor. Evladımı bulup özür dilemek istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum" demişti. Canlı yayına bağlanan Sevim Hanım, kızının kendisi olabileceğini belirtmişti.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA GÜLİZAR EMİRDAĞ GELİŞMESİ! DNA SONUCUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, 2 Ekim Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, her şeyi büyük bir titizlikle değerlendirmek zorunda olduğunu bu yüzden bugün DNA sonucunu açıklamasının mümkün olmadığını belirtti. Ersi Hanım, stüdyoya gelen kardeşlerden aynı babadan olan beyefendiden de örnek almak istediğini belirtti.