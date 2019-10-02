Müge Anlı'da son dakika Gülizar Emirdağ gelişmesi! Canlı yayında DNA sonucu bilgisi...

Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 7 aylıkken, eşi ve ailesi istemediği için Manisa'da tren istasyonuna bıraktığı kızını aramak için 39 yıl sonra ATV'nin kapısını çaldı. Kızını terk ettikten sonra, olayla ilgili haberin o dönem Yeni Asır'da yayımlandığını da Müge Anlı'nın programında açıklayan anne Emirdağ, "Çok büyük hata yaptım, her gece rüyalarıma giriyor. Evladımı bulup özür dilemek istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum" demişti. Canlı yayına bağlanan Sevim Hanım, kızının kendisi olabileceğini belirtmişti.

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