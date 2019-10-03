Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayında şok gerçekler! Kocasına uyku hapı verip konsomatris olarak çalıştığı adamla...
Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayı izleyiciyi şoka uğrattı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te evli 3 çocuk babası Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü araştırılıyor. 46 yaşındaki Tuncay Demirel, eşi Nazife Demirel'in başka erkeklerle uygunsuz görüntülerini gördükten sonra yaşanan gelişme kan dondurdu. 3 çocuk babası Tuncay Demirel Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında 2 çocuğuyla ekmek satmaya gittiği sırada eşini konsomatris olarak yanında çalıştıran kişi ile aynı araçta görüyor. Bunun üzerine eşi Nazife'nin yanına giden Tuncay Demirel, feci bir şekilde can veriyor. Konuyla ilgili Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan detaylar ise herkesi şok eden cinsten. İşte Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayı ve konsomatris olduğu iddia edilen eş Nazife Demirel hakkında akılalmaz iddialar...
Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayında şok gerçekler! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya atılan konsomatris iddiası herkesi dehşete düşürdü. Afyonkarahisar'da 3 çocuğu ve eşi Nazife Demirel ile yaşayan 46 yaşındaki Tuncay Demirel kaza süsü verilerek eşi ve yasak aşk yaşadığı Yasin isimli şahıs tarafından cinayete mi kurban gitti? İşte Müge Anlı'da son dakika kan donduran Tuncay Demirel gelişmesi!
MÜGE ANLI'DAKİ TUNCAY DEMİREL OLAYINDA KONSOMATRİS DETAYI! VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Tuncay Demirel, eşi Nazife Demirel ve 3 çocuğu ile birlikte Afyonkarahisar'da yaşıyordu. Tuncay Demirel, bir gün iş için şehir dışına gittiği sırada sosyal medyada eşinin bir adamla uygunsuz görüntülerini yakalayınca yaşadıkları şehir olan Afyon'a geri döndü ve eşinin yanına giderek iddiaya göre şiddet uyguladı. Ancak Nazife Demirel, Yasin isimli şahısın kendisini zorla pavyonda konsomatris olarak çalıştırdığını iddia etti ve karı - koca Yasin denen kişiden şikayetçi oldu.
Ancak Tuncay Demirel yeniden iş için şehir dışına gittiği bir vakit Nazife Demirel karakola gidip ifadesini geri alıyor ve her şey bu noktadan sonra değişiyor. Tuncay Bey yeniden Afyonkarahisar'daki evlerine geldiğinde eşiyle arasında tartışma yaşanıyor ve Nazife Hanım evi terk ediyor. Bu sırada eşinin telefonunu yanına alan Tuncay bey, bir süre sonra Nazife Hanım'ın eve dönmemesinden kaynaklı kayıp başvurusunda bulunuyor.